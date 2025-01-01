В Пермском крае прошла первая гроза Суббота 15 марта – самый тёплый день мартовской оттепели Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В южной части Пермского края утром в субботу, 15 марта, были зафиксированы первые грозы. Об этом сообщает сервис «Опасные природные явления Пермского края».

По сообщениям метеорологов, при прохождении холодного фронта, отделяющего тропическую воздушную массу от умеренной, сформировалась линейная система кучево-дождевых облаков, которые и стали источником одной из самых ранних в истории наблюдений гроз в Пермском крае.

Наблюдатели выкладывают в сеть видео с молниями в Куединском районе.

В целом в Пермском крае утром в субботу наблюдается пик потепления: в Перми температура воздуха достигла + 5,5°, максимальный показатель в регионе + 6,7° в Кочёво. Высота снежного покрова всего за сутки уменьшилась на 8-12 см за счёт интенсивного таяния.

Пик потепления придётся на середину дня: в южной и восточной части края не исключено достижение отметки +10°. Погода на протяжении дня будет оставаться пасмурной и влажной.

Однако на севере края уже начинается похолодание, и во второй половине дня здесь будет уже 0…-2°. В Перми существенное похолодание ожидается вечером; к утру воскресенья будет уже -7…-9°, а к северу от Перми до -12…-14°.

В воскресенье на всей территории края сохранится ясная погода без осадков и почти без ветра.

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