В Верхнечусовских городках Прикамья закрылась ледовая переправа Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

С 26 марта прекратила работу ледовая переправа в Верхнечусовских городках Пермского края, сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве добавили, что ледовый покров на водоёмах интенсивно разрушается, поэтому выезд на автомобилях вне оборудованных переправ крайне рискован. При возникновении чрезвычайной ситуации следует оперативно обращаться по номерам экстренных служб «101» или «112».

На данный момент в регионе функционируют 7 официально разрешенных ледовых переправ.

Напомним, с 25 марта с 12:00 на территории Кунгурского муниципального округа была закрыта ледовая переправа через Сылву по маршруту п. Мостовая — с. Насадка. Ранее перестали работать ледовые переправы через Сылву (п. Ильича — с. Троица) и через Каму (Оханск — п. Юго-Камский). На ряде переправ снижена грузоподъёмность.

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