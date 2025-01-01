Возведение объектов на набережной Хохловки в Пермском крае оценили в 3 млн рублей Музей ищет подрядчика для устройства входной группы и касс Поделиться Твитнуть

Светлана Сухарева

Обустройство набережной архитектурно-этнографического музея «Хохловка» в Пермском крае оценили в 2,9 млн руб. Учреждение разместило электронный аукцион на сайте госзакупок.

Согласно опубликованной информации, подрядчик должен будет возвести на набережной некапитальные сооружения, в частности, кассу, входную группу, охранный пост и административно-хозяйственный корпус (сувенирную лавку). Виды работ: устройство свайного фундамента и тёсовой кровли, сборка металлоконструкций, деревянных каркасов, панелей и перегородок, изготовление деревянных изделий и пр.

Все работы необходимо выполнить до 1 июня. Заявки на участие принимаются до конца марта. Итоги подведут 2 апреля.

Как писал «Новый компаньон», вход на территорию музея с воды требует комплексного переустройства набережной. Здесь запроектированы служебные помещения, кассы, сувенирные киоски, летнее кафе. Проектную документацию подготовила компания «Союз-ПС».

В этом году музей под открытым небом празднует 45-летие. К этому событию «Хохловке» подготовили экскурсии, выставки и мероприятия экологической, этнокультурной и исторической направленности, рассказывающие о её истории, природном и архитектурном наследии.

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