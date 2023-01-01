Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Пермском краеведческом музее представили новый генплан музея «Хохловка» Его разрабатывала компания «Союз ПС» Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Базовый рабочий документ, определяющий направления развития Архитектурно-этнографического музея «Хохловка», был представлен членам архитектурной секции Учёного совета Пермского краеведческого музея. Проект генерального плана музея разрабатывала компания «Союз ПС». Он предполагает размещение новых памятников деревянного зодчества, модернизацию инфраструктуры и комплексное переустройство набережной, в том числе строительство причала для речных судов.

Как уже сообщал «Новый компаньон», к весенне-летнему сезону-2024 в «Хохловке» планируется открыть три новых национальных усадьбы: усадьбу марийского крестьянина из д. Красный Луг, коми-пермяцкую усадьбу из д. Пеклаыб и усадьбу русского крестьянина из д. Копорушки.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

— Сейчас мы думаем над экспозиционной «начинкой» этих объектов. Какие-то усадьбы будут работать в формате площадок для сменяемых временных выставок, в некоторых усадьбах откроются постоянные экспозиции. Как только строители завершат работу на площадках и доступ к усадьбам будет возможен, мы поставим их в экскурсионный маршрут.

В план новых объектов для «Хохловки» на 2024-2025 годы включены два колодца: колодец-журавль дополнит сектор «Северо-западное Прикамье» и будет располагаться почти напротив усадеб П.И. Кудымова и Н.П. Светлакова в начале маршрута; уникальный колодец с колёсным механизмом из д. Важ-Пашня появится в секторе «Северное Прикамье», рядом с усадьбой Ф.Ф. Васильевой, известной своей росписью. Оба колодца будут восстановлены по обмерным чертежам, в сборке будут использованы сохранившиеся элементы, привезённые из экспедиций музея 2022 года.

Рядом с церковью Преображения из с. Янидор запланированы три новых объекта из Чердынского района: волостное правление из с. Тулпан, дом Г-образной формы из д. Кольчуг и дом Н.Г. Поздеева из д. Савина. Будет воссоздана историческая планировка села, при которой жилая застройка группировалась вокруг площади с церковью.

Сектор «Южное Прикамье» дополнят несколько новых построек. Согласно генплану, рядом с Богородицкой церковью и шатровой колокольней встанет усадьба Н.М. Быкова из д. Буланово Сивинского района. Новые постройки из Куединского, Уинского, Суксунского и Кунгурского районов образуют в будущем новую музейную улицу от усадьбы В.И. Игошева почти до ветряной мельницы.

В 2024 году начнётся монтаж модульного причала для речных судов: работы, запланированные на нынешний год, были перенесены из-за низкого уровня воды. Проект по установке модульного причала реализуется в два этапа. Первый завершится в декабре этого года: будут установлены швартовные тумбы, смонтирована система электроснабжения и подготовлены площадки под подъёмные аппарели. Второй этап установки модульного причала начнётся в июне 2024 года. Музей планирует ввести причал в эксплуатацию до завершения навигационного периода-2024.

Вход с воды требует комплексного переустройства музейной набережной. Здесь запроектированы служебные помещения, кассы, сувенирные киоски, летнее кафе.

Татьяна Вострикова:

— В техзадании для проектировщиков мы старались учесть множество разных аспектов. Новые памятники требуют продолжения пешеходных маршрутов и деревянных мостков. Специалисты музея проанализировали загруженность «Хохловки» на рабочей неделе и в выходные, во время народных праздников и больших фестивалей, чтобы обеспечить посетителям комфортные условия пребывания во всех случаях.

Согласно генплану, увеличится количество мест для отдыха посетителей. Генплан предполагает установку порядка 140 дополнительных элементов благоустройства и инфраструктуры: модульных санузлов, лавок, тёплых модулей для отдыха.

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