Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Новый логотип пермского музея современного искусства создал московский дизайнер Стефан Лашко Экс-директор музея позитивно оценила смену айдентики учреждения Поделиться Твитнуть

Как уже сообщали пермские СМИ, Музей современного искусства изменил фирменный стиль. Новый логотип появился на фасаде здания, на сайте музея и в его социальных сетях; его основное отличие от прежнего – кириллическое написание названия учреждения.

Как узнал «Новый компаньон», работа над брендбуком началась ещё при прежнем руководителе ПЕРММ Наиле Аллахвердиевой, которая пригласила к сотрудничеству московское бюро ESH во главе с дизайнером Стефаном Лашко. В подробном комментарии Наиля Аллахвердиева объяснила, с чем связано внедрение нового фирменного стиля.

Наиля Аллахвердиева, бывший директор музея современного искусства ПЕРММ:

– Знаменитое лого музея ПЕРММ было сделано Дмитрием Мордвинцевым, студия «ABC дизайн». В целом студия фокусируется на книжном дизайне; в музейной истории именно эта студия делала каталог выставки «Русское бедное». У логотипа всегда было латинское и кириллическое начертание, но мы предпочитали использовать латинское, так как оно более эффектное. Оба логотипа были зарегистрированы как торговые марки.

Проблема была в следующем: у музея был крутой логотип, но не было брендбука. И хотя я курировала ребрендинги ведущих институций города, таких как Театр-Театр, Пермский театр оперы и балета, Пермский театр кукол, музей не был в приоритете, поскольку лого хорошо держало бренд, плюс я могла управлять дизайн-процессом, держа определённую концептуальную и стилистическую рамку визуальной упаковки музейных проектов.

Такой подход неэффективен: каждая выставка, каждый музейный проект требует оригинальной упаковки, это замедляет скорость всех процессов и приводит к дополнительным расходам на дизайн. Переезд в новое здание, его специфика, необходимость разработки системы навигации показались мне идеальным поводом, чтобы начать процесс разработки брендбука.

Автор нового фирменного стиля Стефан Лашко – арт-директор студии ESH, известной, в частности, разработкой айдентики для отеля «Рихтер», а сам Стефан разрабатывал новый стиль театра «Практика».

По словам Наили Аллахвердиевой, в техническом задании для нового дизайнера была рекомендация максимально сохранить существующий логотип музея, но при этом разработать полный брендбук, который бы отражал новый этап в жизни учреждения. Вариант, предложенный Стефаном Лашко, экс-директор оценивает как очень простое и эффектное, отражающее специфику нового места расположения музея: базовый элемент нового стиля – это рамка, которая повторяет геометрию здания «Мерседес-центра», где находится сейчас музей, ключевые элементы этой рамки – угол и окружность, повторяющие контур фасада здания.

Наиля Аллахвердиева подчёркивает, что логотип тоже стал своего рода рамкой: буква М повернулась и съехала вниз, лого стало компактным и замкнутым на себе. Аббервиатура ПЕРММ стала контейнером для фразы «Музей современного искусства», и в этот контейнер можно вставлять другие слова: «Магазин», «Кафе», «Театр», «Лекторий» – в зависимости от целей.

В брендбуке содержится несколько цветовых версий логотипа. В качестве основной Наиля Аллахвердиева рассматривала неоновую розовую. Почему в результате нынешнее руководство музея остановилось на чёрно-белом варианте, ей неизвестно.

У логотипа две версии – латинская и кириллическая; планировалось, что музей будет регистрировать обе. То, что в паблик выведена кириллическая версия, по мнению бывшего руководителя учреждения, связано с запретом иноязычных вывесок.

Наиля Аллахвердиева:

– Конечно, расставаться со старым логотипом музея очень трудно и больно, ни один логотип не будет лучше, чем лого, придуманное Димой Мордвинцевым. Оно привязано к большой истории музея, но всё меняется. Новый стиль – невероятно потенциальный, лёгкий, прозрачный и очень современный.

Напомним, Музей современного искусства ПЕРММ в последнее время переживает перемены: директор Наиля Аллахвердиева уволилась в декабре 2024 года, обязанности главы учреждения временно исполняет Станислав Павлов. Министерство культуры Пермского края ищет подходящего кандидата на директорскую должность.

Между тем проходит серия судов по иску прокуратуры к музею и его экс-директору: в действиях Наили Аллахвердиевой надзорное ведомство усмотрело признаки конфликта интересов.









Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.