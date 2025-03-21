Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский музей современного искусства сменил айдентику В новом варианте название музея написано русскими буквами Поделиться Твитнуть

Юлия Баталина

Музей современного искусства в Перми сменил фирменный стиль.

Отныне логотип музея — лаконичный, чёрно-белый, шрифт рубленый. От прежнего варианта логотипа осталось расположение букв, но эти буквы другие: вместо PERMM написано ПЕРММ. Новый логотип уже появился на здании музея, на его сайте и в телеграм-канале. В министерстве культуры Пермского края сообщили, что стиль обновили «в рамках текущей деятельности музея».

Известно, что работа над новым фирменным стилем началась ещё в конце 2024 года, его разрабатывало дизайнерское бюро из Москвы. В ближайшее время музей намерен выпустить подробный релиз по этому поводу.

Музей современного искусства ПЕРММ в последнее время переживает перемены: директор Наиля Аллахвердиева уволилась в декабре 2024 года, обязанности главы учреждения временно исполняет Станислав Павлов. Министерство культуры Пермского края ищет подходящего кандидата на директорскую должность.

Между тем проходит серия судов по иску прокуратуры к музею и его экс-директору: в действиях Наили Аллахвердиевой надзорное ведомство усмотрело признаки конфликта интересов.

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