Строительство дорог к курорту «Губаха» в Прикамье завершат в октябре Стоимость работ в 2025 году составит 861 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительство всех дорожных объектов к курорту «Губаха» в Прикамье планируется завершить в октябре 2025 года. Об этом на заседании комитета краевого парламента по развитию инфраструктуры заявил министр транспорта Сергей Вешняков.

Он рассказал, что в прошлом году из-за раннего наступления зимы работы по первому этапу строительства автомобильной дороги к верхнему кластеру курорта был завершён на стадии 85% технической готовности. В этом году остались работы по устройству тротуаров, ограждения, освещения и водоотвода. Объект протяжённостью 1,8 км должен быть завершён в июне.

По второму и третьему этапам строительства дороги с обустройством парковок получены положительные заключения, подрядчик приступил к работам. Отрезок дороги к садовому товариществу «Каменный цветок» в объезд ул. Краснооктябрьской также в работе.

Финансирование строительства этих объектов в 2025 году составит 861,5 млн руб. Из них 806,3 млн — средства федерального бюджета, остальная часть (55,2 млн) направлена из бюджета региона.

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