Алёна Бронникова Строительство первого этапа дороги на Крестовую в Прикамье завершится в декабре Работы выполняет ООО «Евродорстрой» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Строительство первого этапа новой дороги к верхнему кластеру всесезонного курорта «Губаха» до вершины горы Крестовой в Пермском крае планируется закончить в декабре 2024 года. Об этом сообщил краевой минтранс.

«В рамках первого этапа подрядчик должен построить 1,8 км новой дороги. Работы планируется завершить в декабре этого года», — рассказали в ведомстве.

В данный момент ведётся устройство основания дорожного полотна, переустройство инженерных сетей и укладка водопропускных труб. После этого подрядчик приступит к переустройству водоводов до ул. Менделеева, МУП «Водоканал» и ООО «Губахинский КОКС», проходящие через данный участок. Также начнётся обустройство четырёх участков водопропускных труб, что позволит обезопасить дорогу от размывов.

Напомним, строительство дороги к вершине горы Крестовой в Губахе разделено на три этапа. Первый, протяжённостью 1,8 км, реализует «Евродорстрой», выигравший аукцион на 495 млн руб. Работы по второму и третьему этапам (0,8 и 1,3 км) за 644 млн руб. до конца 2025 года выполнит «Уралмостострой».

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