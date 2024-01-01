Власти в Прикамье оценили строительство дороги в Губахе в 456 млн рублей Работы предусмотрены госпрограммой «Развитие туризма» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По госпрограмме «Развитие туризма» в Губахе Пермского края будет построена новая дорога к садовому товариществу «Каменный веток» в объезд ул. Краснооктябрьской. Объект находится в непосредственной близости от всесезонного курорта «Губаха». В настоящее время объявлен открытый конкурс на поиск подрядчика, начался приём заявок, он продлится до 28 ноября.

Исполнителя выберут 3 декабря. Начальная (максимальная) цена контракта составляет 456 млн 36 тыс. руб.

Заказчиком работ выступает управление строительства и ЖКХ города Губахи. Проект дороги протяжённостью 2 км разработан пермским ПСП «Автомост».

Строительство должно начаться в декабре 2024 года, а окончиться не позднее ноября 2025 года.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Перми определили проектировщика реконструкции ул. Мира. Работы за 149,1 млн руб. выполнит питерская компания «Гео-проект».

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