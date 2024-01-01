В Перми определили проектировщика реконструкции улицы Мира Работы выполнит питерская компания «Гео-проект» Поделиться Твитнуть

ул. Мира / фото: fotohost.ru

Конкурс на проектирование реконструкции автомобильной дороги по ул. Мира в Перми на участке от транспортной развязки на пересечении ул. Мира, Стахановской и Карпинского до шоссе Космонавтов выиграло ООО «Гео-проект» (Санкт-Петербурга). Это следует из данных с сайта госзакупок.

Сумма контракта составила 149,1 млн руб. - это начальная (максимальная) цена.

Подрядчику предстоит провести комплексные изыскания и детализировать проектные предложения для каждого из трёх этапов работ, с учётом реконструкции трамвайных путей и остановок, а также согласовать планы с Минобороны России касательно строительства в зоне приаэродромной территории. Разработка проекта должна завершиться к 31 декабря 2025 года.

Компания «Гео-проект» была зарегистрирована в 2010 году. Она занимается деятельностью в области архитектуры, инженерных изысканий, также предоставляет технические консультации в этих сферах.

О поиске подрядчика для проектных и изыскательских работ по обновлению дороги на ул. Мира МКУ «Пермблагоустройство» объявило в конце октября.

Работы охватят участок от транспортной развязки на перекрестке улиц Мира, Стахановской и Карпинского до ш. Космонавтов.

Согласно конкурсной документации, площадь планируемой реконструкции по проекту должна составить 26,5 га. На первом этапе реконструкции предполагается преобразовать развязку на пересечении улиц Мира, Стахановской и Карпинского, на втором — обновить ул. Мира от развязки до ул. 9 Мая, а третий этап охватит участок от ул. 9 Мая до ш. Космонавтов. После завершения работ количество автомобильных полос на ул. Мира увеличится на две.

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