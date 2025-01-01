Подростка в Прикамье осудили на 9 лет за изнасилование и убийство девочки Преступление произошло под Кудымкаром летом прошлого года Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, суд признал 17-летнего жителя Кудымкарского муниципального округа виновным в изнасиловании и убийстве своей 14-летней знакомой. Молодого человека приговорили к девяти годам лишения свободы: до достижения совершеннолетия он будет отбывать наказание в воспитательной колонии, а после — в исправительной колонии общего режима.

Подростка осудили по трём статьям УК: изнасилование несовершеннолетней, насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней и убийство с целью скрыть другое преступление.

Преступление произошло в д. Дёмино 15 июля 2024 года. Обвиняемый надругался над девочкой в состоянии алкогольного опьянения, а затем утопил её в ближайшем водоёме, чтобы замести следы. Тело убитой нашли на следующий день во время поисково-спасательных мероприятий.

Семья убитой раньше жила в этой деревне, а когда их дочь окончила первый класс, переехала в Березники. Каждое лето дети приезжали в деревню, где оставалась их бабушка. В тот день девочка поехала кататься на велосипеде и отправилась к водоёму. Через какое-то время бабушка забеспокоилась и пошла её искать. О пропаже она заявила в полицию.

На следующий день подозреваемого нашли спящим на автобусной остановке. После убийства он продолжил употреблять алкоголь со знакомыми. Его задержали и отправили в СИЗО. Расследование уголовного дела в СК завершили в феврале этого года.

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