В Прикамье 16-летний подросток из Кудымкара изнасиловал и утопил девочку Трагедия произошла в деревне Дёмина Поделиться Твитнуть

Скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю

Как сообщили в пресс-службе полиции Прикамья, ночью 16 июля в отдел полиции Кудымкара обратилась жительница деревни Дёмина с заявлением о том, что её внучка накануне вечером уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Полицейские начали поиски и обнаружили тело девочки недалеко от дороги в водоёме карьера.

По подозрению в причастности к смерти несовершеннолетней правоохранители задержали жителя Кудымкарского муниципального округа. СУ СКР по Пермскому краю возбудило уголовное дело по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера).

Скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю

В следкоме по региону сообщили, что 16-летнего подозреваемого по ходатайству следствия суд заключил под стражу. Подростку уже предъявлено обвинение.

По данным следствия, 15 июля пьяный подросток находился на берегу водоёма в Кудымкарском муниципальном округе. В этом месте он «совершил изнасилование и иные действия сексуального характера» в отношении 14-летней знакомой. Чтобы скрыть преступление, он утопил девочку в водоёме.

На месте преступления уже проведён следственный эксперимент. Ведомство опубликовало видео, на котором обвиняемый рассказал, как всё происходило. По словам подростка, при изнасиловании девочка сопротивлялась, а после преступления сидела на берегу и плакала.

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