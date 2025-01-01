Алёна Бронникова В Прикамье завершено расследование уголовного дела об убийстве 14-летней девочки Дело передано в суд Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

Расследование уголовного дела об изнасиловании и убийстве 14-летней девочки в Кудымкарском муниципальном округе Прикамья завершено и передано в суд. В совершении преступления обвиняется её 17-летний знакомый.

Следствие установило, что обвиняемый надругался над девочкой в состоянии алкогольного опьянения, а затем утопил её в ближайшем водоёме с целью скрыть совершённое преступление. Трагедия произошла 15 июля. Тело убитой было обнаружено на следующий день в ходе поисково-спасательных мероприятий.

Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Пермскому краю, обвиняемый был установлен и задержан в кратчайший срок во взаимодействии с сотрудниками полиции. В ходе расследования был выполнен значительный объём следственных и процессуальных действий.

Задержанному предъявлено обвинение в совершении преступления по п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней), п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней), п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление). В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как писал «Новый компаньон», преступление произошло в д. Дёмино. Семья убитой раньше жила в этой деревне, а когда их дочь окончила первый класс, переехала в Березники. Каждое лето дети приезжали в деревню, где осталась их бабушка. В злополучный день девочка поехала кататься на велосипеде и отправилась к водоёму. Через какое-то время бабушка забеспокоилась и пошла её искать. О пропаже она заявила в полицию.

Тело было найдено утром, а подозреваемого нашли спящим на автобусной остановке. После совершения преступления он ушёл дальше выпивать спиртные напитки со знакомыми. Его задержали и отправили в СИЗО. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу.

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