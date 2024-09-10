В Прикамье обвиняемого в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки оставили в СИЗО до декабря Поделиться Твитнуть

Свердловский районный суд Перми продлил меру пресечения в виде заключения под стражу 17-летнему подростку Кудымкарского округа. Он останется в СИЗО до 16 декабря этого года. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

Молодому человеку инкриминируют убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера.

Как ранее писал «Новый компаньон», в середине июля в д. Дёмино Кудымкарского округа подросток изнасиловал свою 14-летнюю знакомую, а затем утопил, чтобы скрыть следы преступления. Тело погибшей было обнаружено на следующий день. Молодого человека задержали и отправили в СИЗО. О подробностях жуткой истории рассказали журналисты местных СМИ.

Семья убитой девочки раньше жила в этой деревне, а когда их дочь окончила первый класс, переехала в Березники, где живут родственники мужа. Там же в семье появился ещё ребёнок. С тех пор каждое лето дети приезжали в Дёмино, где осталась их бабушка, помогали ей в огороде и по хозяйству.

В злополучный день 15 июля девочка решила прокатиться и отправилась к водоёму недалеко от деревни, где вырыты карьеры (там добывали гравий). Через какое-то время бабушка забеспокоилась, что внучки долго нет, и пошла её искать. Позже она сообщила о пропаже в полицию.

Сотрудники МЧС и полицейские нашли тело девочки утром в одном из карьеров. Подозреваемого подростка нашли спящим на автобусной остановке. После преступлений он пошёл пьянствовать со знакомыми в одном из домов села.

С погибшей девочкой простились 18 июля. Жители деревни, где случилось страшное происшествие, не могли сдержать слёз и до сих пор не верят в произошедшее.

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