Стали известны подробности истории с убийством 14-летней девочки в Кудымкаре Ее изнасиловал и утопил 16-летний подросток Поделиться Твитнуть

Фото: Валерия Останина / газета "Парма-Новости"

В середине июля в деревне Дёмино Кудымкарского округа 16-летний подросток изнасиловал, а затем утопил свою 14-летнюю знакомую, чтобы скрыть следы преступления. Тело погибшей было обнаружено на следующий день. Подросток сейчас находится в СИЗО пол арестом. О подробностях жуткой истории рассказали журналисты местных СМИ.

По данным издания «Парма-Новости», семья убитой девочки Лены (имя изменено — Ред.) раньше жила в Дёмино, а когда их дочь закончила первый класс, то переехала в Березники, где у мужа живут родственники. Там же в семье появился ещё ребёнок, младший брат Лены. С тех пор каждое лето на каникулы дети приезжали в Дёмино, где у них осталась к бабушке: они помогали ей в огороде и по хозяйству.

Девочка очень любила ездить на велосипеде. В злополучный день 15 июля она тоже решила прокатиться. Она отправилась к водоёму недалеко от деревни, где вырыты карьеры (там добывали гравий). Местные жители рассказали, что девочка поехала туда за душицей. Бабушка забеспокоилась, что внучки долго нет, и пошла её искать.

«Не доходя до карьеров, она увидела, что в траве блестит оставленный внучкой велосипед, на краю сидит пьяный рослый парень с соседней деревни. Подойти к пьяному бабушка побоялась, вернулась домой и позвонила участковому в Верх-Иньву, в Дёмино отделения полиции и участкового нет», — сообщает издание.

Сотрудники МЧС и полиции искали девочку всю ночь, а утром её тело нашли в одном из карьеров. Были также начаты поиски подозреваемого. До дома его не застали, но обнаружили утром: подросток спал на автобусной остановке. После преступлений он пошёл пьянствовать со знакомыми в одном из домов села.

Как именно встретились убийца и его жертва сейчас устанавливает следствие, известно лишь, что они были знакомы и раньше учились в одной школе. Само преступление произошло 15 июля на берегу водоёма, когда пьяный подросток изнасиловал девочку. После этого девочка сидела и плакала. По предварительным данным, насильник решил утопить её, когда она сказала, что расскажет обо всём бабушке.

Сам подросток рос в благополучной семье, при этом у него самого есть младшая сестра.

Местные жители характеризуют его как общительного и очень разговорчивого, но, несмотря на юный возраст, его часто видели пьяным. По словам жителей, в деревне много торговцев разведённым спиртом, которые продают алкоголь всем, независимо от возраста.

Педагоги из школы и сами ученики рассказывают также о вспыльчивом характере мальчика: иногда он мог подойти и ударить, но девочек не трогал. Молодой человек учился в одном из техникумов в Кудымкаре, а лето проводил дома, в деревне Дёмино.

С погибшей девочкой простились 18 июля. Жители деревни, где случилась страшное происшествие, не могли сдержать слёз и до сих пор не верят в произошедшее.

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