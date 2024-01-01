В Прикамье простились с изнасилованной и утопленной подростком девочкой Похороны прошли 18 июля Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Кудымкарском округе Пермского края похоронили 14-летнюю девочку, которую утопил 16-летний подросток после изнасилования, чтобы скрыть следы преступления.

Как сообщает газета «Парма — Новости», жители деревни Дёмино, где случилась страшное происшествие не могли сдержать слёз и до сих пор не верят в произошедшее. Девочку похоронили 18 июля.

Жителей деревни рассказывают, что погибшая была доброй и трудолюбивой, она росла в благополучной семье. На лето приехала к бабушке в деревню, где раньше жила сама, а потом вместе с семьёй переехала в Березники. Со своим насильником и убийцей они были знакомы — учились когда-то в одной школе.

Напомним, ночью 16 июля в отдел полиции Кудымкара обратилась жительница деревни Дёмино. Она сообщила, что её внучка накануне вечером уехала кататься на велосипеде и не вернулась домой. Полицейские начали поиски и обнаружили тело девочки недалеко от дороги у водоёме.

Вскоре по подозрению в убийстве полиция задержала 16-летнего жителя Кудымкарского муниципального округа. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершённое с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, а равно сопряжённое с изнасилованием или насильственными действиями сексуального характера».

Подростку предъявили обвинение и заключили под стражу.

По данным следствия, 15 июля он находился на берегу водоёма в деревне Дёмино, где сначала изнасиловал 14-летней знакомую, а затем утопил её, чтобы скрыть преступление.

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