В Пермском крае предприятия общепита в НТО обяжут соблюдать санитарные нормы Поделиться Твитнуть

Региональные власти планируют изменить процедуру проведения торгов за право заключения соглашения на ведение бизнеса в нестационарных торговых объектах (НТО). Проект соответствующего нормативного акта опубликован на сайте министерства экономического развития Пермского края.

В соответствии с текстом документа, коммерсанты должны будут придерживаться санитарных норм и правил, касающихся предприятий общественного питания. Данное условие будет применяться при заключении новых контрактов на размещение и ведение деятельности в НТО. Постановление вступает в силу через десять дней после официальной публикации.

Напомним, в Прикамье с начала года произошло уже несколько случаев массового отравления людей в точках общественного питания. Деятельность некоторых пекарен и кафе была приостановлена. Глава региона Дмитрий Махонин поручил краевому правительству проработать вопрос законодательного ограничения организации точек питания в киосках и павильонах. Как писал «Новый компаньон», по мнению экспертов, конкуренция от этого не пострадает, а качество работы индустрии повысится.

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