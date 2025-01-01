В Прикамье расширят перечень организаций, которые могут продавать лекарства в сёлах Спикер краевого парламента Валерий Сухих анонсировал повестку ближайшего пленарного заседания Законодательного собрания Пермского края Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Законодательного собрания Пермского края

Председатель Законодательного собрания Прикамья Валерий Сухих представил повестку первого весеннего пленарного заседания, которое состоится 20 марта. Депутаты рассмотрят в двух чтениях поправки к бюджету региона на ближайшую трёхлетку, а также законопроекты, направленные на поддержку семей с детьми, лекарственное обеспечение жителей сельских территорий и сохранение этнического многообразия.

Пакет бюджетных поправок был внесён в краевой парламент губернатором Дмитрием Махониным в феврале. Изменения предполагают увеличение доходов и расходов в 2026 году на 4,7 млрд руб., в 2027-м — на 12,9 млрд руб.

В частности, резервный фонд правительства Пермского края планируется увеличить на 9 млрд руб., часть из них в объявленный президентом России Год защитника Отечества направят на выплаты участникам СВО и поддержку их семей. Уровень ранее запланированной индексации вырастет до 9,5%, она коснётся также работников бюджетной сферы, на которых не распространяется действие «майских указов».

На привлечение медицинских кадров дополнительно выделят 540 млн руб., что позволит в течение трёх лет трудоустроить в медучреждения ещё 350 специалистов. На закупку 82 автомобилей скорой помощи и нового медицинского оборудования в ближайшие два года будет выделено 573 млн руб., дополнительные 784 млн руб. направят на капремонт девяти медучреждений и текущий ремонт 20 больниц и поликлиник.

Проектом поправок предлагается увеличить дорожный фонд на 4,6 млрд руб. для строительства Чусовского моста, оформления прав собственности на участки под размещение третьего моста через Каму, для содержания автодорог. Часть средств получено в качестве поддержки из федерального бюджета.

В повестку заседания вошёл законопроект о повышении размера единовременной выплаты при рождении ребёнка жёнам участников СВО и студенткам до 140 154 руб. Ещё один вопрос касается лекарственного обеспечения жителей сельских территорий: законопроектом предлагается расширить перечень медицинских организаций, которые могут осуществлять розничную торговлю лекарствами в населённых пунктах, где отсутствуют аптеки.

«Ранее такое право было предоставлено амбулаториям, фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, центрам общей врачебной практики. После принятия закона приобрести лекарства можно будет во всех обособленных подразделениях медорганизаций. Без преувеличения могу сказать, что от этого решения зависит здоровье жителей ряда отдалённых территорий. Обеспечить доступность медицинских услуг и лекарственных препаратов — приоритетная задача региона. Мы должны создать комфортные условия для жителей во всех уголках Прикамья», — прокомментировал Валерий Сухих.

Также депутаты рассмотрят проект закона, направленного на регулирование вопросов в области нематериального этнокультурного достояния. Он предусматривает законодательное закрепление полномочий органов власти по организации и поддержке учреждений культуры и искусства, региональных и местных национально-культурных автономий, которые занимаются сохранением этнокультурного многообразия, и создание реестра нематериального этнокультурного достояния.

В рамках «правительственного часа» главой минкультуры будет представлена информация о реализации нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Управляющая региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования РФ Юлия Зобина расскажет о деятельности ведомства. Руководитель КСП Александр Белых представит отчёт палаты по итогам 2024 года. Запланированы выступления и.о. начальника ГУ МВД РФ по Пермскому краю Аяса Кандана и уполномоченного по правам человека Игоря Сапко.

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