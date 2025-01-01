В Пермском крае создадут реестр нематериального этнокультурного достояния Поделиться Твитнуть

Губернатором Пермского края Дмитрием Махониным в Законодательное собрание внесён проект закона, направленного на регулирование вопросов, касающихся нематериального этнокультурного наследия. Идея разработки такого реестра была предложена комитетом по социальной политике ЗС края после выездного совещания в Кудымкарском округе.

Как пояснили в пресс-службе краевого парламента, этот законопроект предполагает законодательно обеспечить процессы изучения, применения, обновления, сохранения и продвижения нематериального этнокультурного наследия в Пермском крае. В нём также детализируются полномочия государственных органов в данной сфере, включая организацию поддержки учреждений искусства и культуры, помощь национально-культурным автономиям на региональном и муниципальном уровне, а также меры по охране этнокультурного разнообразия и другим вопросам.

Ожидается, что проект закона рассмотрят на пленарном заседании Законодательного собрания в марте.

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