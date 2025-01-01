На Аллее Доблести и Славы в Перми предложили установить пять новых плит Одна из них будет посвящена создателю заповедников в Прикамье Георгию Воронову Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

Общественный совет по топонимике Перми рассмотрит предложения об установке пяти памятных плит в тематической зоне «Аллея Славы» на Аллее Доблести и Славы на эспланаде. Соответствующий документ опубликован на сайте горадминистрации.

Инициаторы предложили установить памятные плиты, посвящённые выдающимся пермякам в связи с юбилейными датами со дня их рождения. Так, в этом году директору Государственного союзного завода им. Молотова № 172, Герою Социалистического Труда Абраму Быховскому могло бы исполниться 130 лет, руководителю строительства и первому директору завода «Камкабель» Леониду Фарберу — 115 лет.

Памятные плиты предлагается установить в связи со 100-летием со дня рождения народного артиста СССР, почётного гражданина Пермской области, художественного руководителя Пермского академического театра драмы Ивана Бобылёва и в связи со 100-летием со дня рождения заслуженного врача РФ, почётного гражданина Пермской области, кавалера ордена «Знак почёта» главного врача Пермской областной клинической больницы Анны Рудаковой.

Также на «Аллее Славы» может появиться памятная плита, посвящённая Георгию Воронову, доктору географических наук, заслуженному экологу РФ и создателю заповедников «Басеги» и «Вишерский». В этом году он мог бы отметить 90-летний юбилей.

В прошлом году в День города 12 июня на «Аллее Славы» были открыты плиты в память первооткрывателю нефти и калийных руд на Западном Урале Павлу Преображенскому, директору Мотовилихинских заводов Виктору Лебедеву, известному игроку советского и европейского баскетбола XX века Сергею Белову, а также писателю-фронтовику Виктору Астафьеву и автору песен Евгению Крылатову.





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