Алёна Бронникова На Аллее доблести и славы в Перми 12 июня открыли новые памятные плиты В этом году увековечили память пяти известных пермяков Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В центре Перми 12 июня состоялось торжественное открытие новых памятных плит. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. В этом году на Аллее доблести и славы власти увековечили имена пяти выдающихся пермяков, внёсших большой вклад в развитие страны.

Одна из плит посвящена первооткрывателю нефти и калийных руд на Западном Урале Павлу Преображенскому. В этом году учёному-геологу исполнилось бы 150 лет. Вторая — директору Мотовилихинских заводов, Герою Социалистического Труда, почётному гражданину Перми Виктору Лебедеву. Третья — одному из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века Сергею Белову.

Также памятные плиты были открыты в честь писателя-фронтовика, драматурга, сценариста, Героя Социалистического Труда Виктора Астафьева, в этом году отмечается 100 лет со дня его рождения. И автору многих популярных песен Евгению Крылатову, произведения которого прозвучали в программе праздничного концерта на эспланаде.

О том, чьи имена будут увековечены в этом году на Аллее доблести и славы, стало известно в мае. Расходы по изготовлению и установке памятных плит были возложены на ООО «Лукойл-Пермь», ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» и МАУК «Городской центр охраны памятников» Перми.

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