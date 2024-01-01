На эспланаде Перми решено установить пять новых памятных плит Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В администрации Перми 7 мая подписано постановление об установке новых памятных плит на Аллее Доблести и Славы (она находится на городской эспланаде). Документ опубликован на сайте мэрии.

Плиты посвящены первооткрывателю нефти и калийных руд на Западном Урале Павлу Преображенскому; директору «Мотовилихинских заводов», Почётному гражданину Перми Виктору Лебедеву; писателю-фронтовику, драматургу, сценаристу Виктору Астафьеву; одному из самых именитых игроков советского и европейского баскетбола XX века Сергею Белову и отмечаемому в 2024 году 100-летию открытия Мотовилихинского музыкального инструкторско-педагогического техникума (Пермский музыкальный колледж).

Расходы по изготовлению и установке памятных гранитных плит возложены на ООО «Лукойл-Пермь», ООО «Мотовилиха — гражданское машиностроение» и муниципальное автономное учреждение культуры «Городской центр охраны памятников» Перми.

О дате установки плит не сообщается. Обычно их открытие приурочивают ко Дню города, 12 июня.

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