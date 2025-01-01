Алёна Бронникова Заповеднику «Басеги» присвоят имя профессора Пермского университета Георгий Воронов является создателем заповедников «Басеги» и «Вишерский» Поделиться Твитнуть

ПГНИУ

Учёный совет ПГНИУ поддержал ходатайство о присвоении заповеднику «Басеги» в Пермском крае имени профессора университета и известного учёного-эколога Георгия Воронова. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Георгий Воронов принадлежит к династии учёных и просветителей Генкелей-Вороновых. В 1978 году для подтверждения уникальности ландшафта, почвы, флоры и фауны территории Басеги он организовал комплексные научные экспедиции. В 1993 году научное и общественное движение под руководством профессора Воронова помогло создать первый в Прикамье государственный заповедник в сегодняшних масштабах», — отметили в ПГНИУ.

Георгий Воронов основал кафедру биогеоценологии и охраны природы Пермского университета и возглавлял её до 2008 года. Имел звания академика Российской экологической академии и Международной академии наук экологической безопасности, академического советника Международной академии наук высшей школы, заслуженного эколога РФ. Является также создателем второго заповедника на территории Прикамья — «Вишерский» и системы особо охраняемых природных территорий региона. Скончался в возрасте 87 лет в 2023 году.

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