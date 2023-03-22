Елена Синица В Перми скончался учёный-эколог Георгий Воронов Прощание состоится 24 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми в возрасте 87 лет скончался основатель кафедры биогеоценологии и охраны природы ПГНИУ, профессор Георгий Воронов. Об этом сообщается на официальной странице кафедры в социальных сетях.

Кафедра выразила свои соболезнования родным и близким учёного. Проститься с Георгием Вороновым можно будет 24 марта в 12.40 на ул.Старцева,140а.

Георгий Воронов имел звания академика Российской экологической академии, Международной академии наук экологической безопасности, академического советника Международной академии наук высшей школы, почётного члена Пермской федерации охотников и рыболовов. Помимо этого, он являлся заслуженным экологом РФ.





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