1982 | Создание заповедника «Басеги»

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Днем рождения уникального заповедника, расположенного на западном склоне Уральского хребта, является 1 октября, когда было подписано решение Совета министров РСФСР. Басеги — это последний невырубленный таежный массив Среднего Урала, субальпийские луга, места нерестилищ хариуса и тайменя, редкие виды флоры и фауны, которые охраняют и изучают сотрудники заповедника.

Вопрос о необходимости создания в этом месте заповедника в первый раз встал в 1947 году, во второй в 1959-м. В первый раз планам не дало сбыться мнение министра госбезопасности Абакумов, который считал, что в заповедниках очень удобно прятаться шпионам, во второй — Никиты Хрущева, который резко сократил заповедные территории.

В третий раз вопрос был поднят в 1975 году, но тут против выступил Минлеспром СССР, которому были нужны лесные массивы для промышленной рубки.

С мёртвой точки дело сдвинулось только после того, как за вопрос организации заповедника взялся заведующий кафедрой биогеоценологии и охраны природы ПГУ Георгий Воронов. Он изучил ситуацию и понял, что обычный путь невозможен — местность уже была включена в план лесоразработок объединения Пермлеспром. Ученый пошел нехоженой дорогой, через джиар. Термина такого тогда не знали, но суть понимали очень хорошо. Первые публикации о необходимости появления заповедника Басеги появились в газете «Советская Россия». Георгий Воронов виртуозно привлек к своей идее лидеров мнений: профессоров ПГУ, писателя Александра Спешилова, председателя Пермского облисполкома Александра Малофеева, ветеранов гражданской и Великой отечественной войны и т.д. Коллективные письма писались в ЦК КПСС, при том, что за создание заповедников отвечали совсем другие ветви власти. Тонкое знание механизмов принятия решений в СССР и психологии открыли дорогу пермскому ученому в госпланы РСФСР и СССР, а также в совет министров. Газете «Зповедные Басеги» свою тогдашнюю эпопею Георгий Воронов рассказывал так: «Общаясь с чиновниками, обнаружил при этом забавную вещь. Узнаю номер телефона, звоню, представляюсь: «Я Воронов Георгий Анатольевич, прошу меня принять». По-видимому, раздобыть телефон было самым сложным, и чиновники думали: раз он знает телефон, значит, у него связи, возможно даже, в ЦК партии. И они принимали меня безоговорочно, сходу!»

Бюрократические битвы имели множество этапов, однако, Георгий Воронов с единомышленниками все их преодолел, хотя многим казалось, что дело это абсолютно безнадежное.

Тогда, в 1982 году победа не казалась такой яркой, как сейчас, спустя годы.

Примечательно, что в ходе борьбы за заповедник Басеги пермским ученым удалось собрать и неожиданные аргументы за создание заповедника Вишерский. Так, «Пермлеспром», в пылу схватки против заповедника Басеги написал в одну из вышестоящих инстанций письмо, в котором утверждал, что в бассейне реки Вишеры место лучше. Георгий Воронов это письмо сохранил и когда возглавляемая им кафедра ПГУ начала заниматься созданием заповедника Вишерский, оно стало одним из самых важных аргументов — лесорубы тоже «за». В результате, 26 февраля 1991 года в Пермской области появился еще одна заповедная территория — заповедник Вишерский.