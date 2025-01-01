В апреле будут возобновлены авиарейсы из Перми в Уфу Маршрут не вошёл в число субсидируемых в 2025 году Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Авиарейсы из Перми в Уфу будут возобновлены в апреле. Согласно расписанию аэропорта Большое Савино, авиакомпания «Ижавиа» в марте совершит перелёт по маршруту 12 и 18 числа. Затем рейсы будут выполняться в эти даты каждый месяц до октября.

У компании «КрасАвиа», которая выполняла рейсы из Перми в Уфу с 2022 года, весной запланированы два перелёта по маршруту: 17 марта и 3 апреля. Время в пути — 1 час 5 минут.

Перевозки будут осуществляться самолётами Yak-42. Продолжительность полёта «Ижавиа» составит 1 час 20 минут.

Ранее «Новый компаньон» писал, что рейсы из Прикамья в столицу Башкирии планируют включить в число субсидируемых. В декабре Росавиация опубликовала список субсидируемых рейсов на 2025 год, однако среди 13 маршрутов направления Пермь—Уфа не оказалось.

Субсидируемые перевозки будут осуществлять компании «ЮВТ Аэро», «Икар», «Сибирь» и «Азимут». В список вошли Казань, Самара, Нижневартовск, Новый Уренгой, Калининград, Волгоград, Когалым, Махачкала, Минводы, Новосибирск, Сургут, Тюмень и Усинск.

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