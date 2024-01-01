Алёна Бронникова Власти Прикамья планируют выделить 1 млрд рублей на 17 субсидируемых авиамаршрутов В бюджете на эти цели предусмотрено 330 млн рублей ежегодно Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Власти Пермского края планируют в течение трёх лет выделить почти 1 млрд руб. на 17 субсидируемых авиамаршрутов. Такие данные следуют из проекта регионального бюджета на 2025-2027 годы.

Отмечается, что из бюджета на перевозки пассажиров воздушным транспортом планируется выделять по 330,3 млн руб. ежегодно.

Данный объём средств будет направлен на субсидирование 16 направлений внутри страны: в Уфу, Красноярск, Казань, Самару, Нижний Новгород, Барнаул, Минеральные Воды, Тюмень, Сургут, Новосибирск, Волгоград, Калининград, Владикавказ, Махачкалу, Когалым и Ярославль. Также власти продолжат программу субсидирования международного маршрута в Минск.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в список субсидируемых авианаправлений из Перми на ближайшие три года включили маршруты в Уфу и Красноярск, а также исключили рейсы в Мурманск и Челябинск.

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