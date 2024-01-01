В 2025 году пермские власти перестанут субсидировать рейсы в Мурманск и Челябинск В список добавятся Уфа и Красноярск Поделиться Твитнуть

Игорь Катаев

С 2025 года бюджет Пермского края прекратит финансирование авиаперевозок до Мурманска и Челябинска, вместо этого средства будут выделены для организации рейсов в Уфу и Красноярск. Эта информация представлена в пояснительной записке к основному финансовому документу региона. О первых изменениях в финансировании сообщила газета «Коммерсантъ-Прикамье».

На поддержку авиаперевозок в 2025 году из бюджета планируется выделить 330,3 млн руб., столько же, сколько предусмотрено в казне в 2024 году.

Кроме перелётов до Уфы и Красноярска, в 2025-м из бюджета будут субсидироваться рейсы в Казань, Самару, Нижний Новгород, Барнаул, Минеральные Воды, Тюмень, Сургут, Новосибирск, Волгоград, Калининград, Владикавказ, Махачкалу, Когалым и Ярославль. Также сохранится субсидирование международного маршрута до Минска.

Ранее сообщалось, что в сентябре авиакомпания «ЮВТ Аэро», которая осуществляет субсидированные рейсы из Перми в несколько российских городов, приостановила полёты в Барнаул и Нижний Новгород. В компании объяснили это снижением загруженности рейсов, которая в среднем составляет всего 30%. Летом «ЮВТ Аэро» прекратил перелёты по маршруту Пермь—Ярославль.

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