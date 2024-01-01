В 2025 году из Перми будут осуществляться субсидированные рейсы до Минска Прямые перелёты до столицы Беларуси выполняются с 2023 года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На сайте краевого минтранса опубликован приказ об утверждении показателей, связанных с перевозкой пассажиров воздушным транспортом в 2025 году.

Как следует из документа, предельный размер субсидий на один парный рейс по маршруту Пермь — Минск будет составлять 1 млн 74 тыс. 114 руб. Приказ подписала и.о. министра транспорта Прикамья Наталья Чазова.

Положение о субсидии начнёт действовать с 1 января 2025 года и будет применяется при формировании регионального бюджета на ближайшие три года.

Отметим, первый прямой субсидируемый рейс из Перми в Минск состоялся 2 апреля 2023 года. За год этим направлением воспользовались более 11,5 тыс. пассажиров.

Перелёты осуществляет авиакомпания «Икар». Согласно данным онлайн-табло пермского аэропорта, рейсы выполняются два раза в неделю. Время в пути составляет 3 часа, а стоимость билета до столицы Беларуси начинается от 11 220 руб.

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