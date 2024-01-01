Утверждён список субсидируемых региональных рейсов из Перми В него вошли 13 направлений Поделиться Твитнуть

АО «Международный аэропорт «Пермь»

Федеральное агентство воздушного транспорта объявило о списке субсидируемых воздушных маршрутов на 2025 год для Пермского края. На сайте Росавиации сказано, что субсидироваться будут 13 направлений из Перми.

В их число входят рейсы в Волгоград (компания «Икар»), Казань (авиаперевозчик «ЮВТ Аэро»), Калининград («Икар»), Когалым (Utair), Махачкалу («Азимут»), Минеральные Воды («Азимут»), Нижневартовск («ЮВТ Аэро»), Новосибирск (S7), Новый Уренгой («ЮВТ Аэро»), Самару («ЮВТ Аэро»), Сургут (Utair), Тюмень (Utair) и Усинск («ЮВТ Аэро»).

Финансирование рейсов будет поступать из бюджетов Прикамья и указанных территорий, за исключением направлений в Новый Уренгой, Нижневартовск и Минеральные Воды, где субсидирование будет только от Пермского края.

В отличие от текущего года, в новом списке отсутствуют рейсы в Ярославль, Барнаул, Челябинск, Мурманск, Уфу и Нарьян-Мар.

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