Авиакомпания из Красноярска продлила рейсы Пермь—Уфа до конца октября Поделиться Твитнуть

Авиакомпания «КрасАвиа» из Красноярска продлила до 20 октября лётную программу по маршруту Пермь—Уфа. Данные появились на сайте аэропорта Большое Савино.

Ранее на портале появились данные только об августовских авиарейсах перевозчика — 6 и 20 числа. Сейчас же в расписании значатся перелёты 7 и 21 сентября, 6 и 20 октября. Время в пути — 1 час 25 минут. Тип воздушного судна — Як-42.

Напомним, несколько дней назад СМИ сообщили, что «КрасАвиа» прекратит прямые перелёты из Перми в Уфу. На это в краевом минтрансе заметили, что рейсы по маршруту не субсидируются, и принять решение о завершении или возобновлении лётной программы может только сама авиакомпания.

«КрасАвиа» осуществляла прямые рейсы из Перми в Уфу с мая 2022 года.

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