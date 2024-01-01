Авиакомпания из Красноярска продлила рейсы Пермь—Уфа до конца октября

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Як-42 самолёт

Фото: Wikipedia.ru

Авиакомпания «КрасАвиа» из Красноярска продлила до 20 октября лётную программу по маршруту Пермь—Уфа. Данные появились на сайте аэропорта Большое Савино.

Ранее на портале появились данные только об августовских авиарейсах перевозчика — 6 и 20 числа. Сейчас же в расписании значатся перелёты 7 и 21 сентября, 6 и 20 октября. Время в пути — 1 час 25 минут. Тип воздушного судна — Як-42.

Напомним, несколько дней назад СМИ сообщили, что «КрасАвиа» прекратит прямые перелёты из Перми в Уфу. На это в краевом минтрансе заметили, что рейсы по маршруту не субсидируются, и принять решение о завершении или возобновлении лётной программы может только сама авиакомпания.

«КрасАвиа» осуществляла прямые рейсы из Перми в Уфу с мая 2022 года.

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