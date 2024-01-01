В августе авиакомпания «КрасАвиа» выполнит два рейса из Перми в Уфу Пассажиров будут перевозить на самолётах Як-42 Поделиться Твитнуть

В расписании аэропорта Большое Савино появились данные об августовских авиарейсах из Перми в Уфу. Как следует из информации на онлайн-табло терминала, полёты будет осуществлять сибирская авиакомпания «КрасАвиа». Первым на это обратило внимание издание «Коммерсантъ-Прикамье».

Первый перелёт из Перми в Уфу должен состояться 6 августа, а второй запланирован на 20 августа. Время в пути — один час. Пассажиров доставят на самолёте Як-42.

Напомним, накануне стало известно, что «КрасАвиа» прекратила прямые перелёты из Перми в Уфу. Рейсы по данному направлению исчезли из расписания аэропорта Большое Савино.

В краевом минтрансе отмечали, что рейсы по этому маршруту не были субсидируемыми, а принять решение о возобновлении лётной программы может только сама авиакомпания. Последний рейс до столицы Башкирии состоялся 20 июля. «КрасАвиа» осуществляла прямые рейсы из Перми в Уфу с мая 2022 года.

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