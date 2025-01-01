Запрет мигрантам на работу водителями автобусов в Пермском крае продлили на 2025 год Ограничение было принято в июле Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

Губернатор Пермского края 7 марта подписал указ об установлении на 2025 год запрета на привлечение мигрантов, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов по видам экономической деятельности. Документ опубликован на сайте регионального правительства.

Согласно указу, как и в 2024 году, иностранные граждане не могут работать водителями автобусов, такси и арендованных легковых автомобилей. Кроме того, им по-прежнему запрещено трудиться в организациях по добыче нефти и производства нефтепродуктов, в розничной торговле — в неспециализированных магазинах и специализированных по продаже напитков и табачных изделий, а также заниматься перевозкой опасных грузов.

В связи с кадровым голодом в январе 2024 года из списка запрещённых видов деятельности были исключены «перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении» и «регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении». Однако уже в июле запрет был возвращён. По словам властей, причиной этому послужил низкий спрос на вакантные места среди мигрантов.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что следователи возбудили в Перми уголовное дело в отношении службы такси, которая привлекла к работе иностранных граждан. Не имея законного права, мигранты работали таксистами в регионе с сентября 2023 года по декабрь 2024-го.

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