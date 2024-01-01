Власти Прикамья объяснили, почему мигрантам снова запретят работать водителями автобусов Подготовлен проект указа губернатора Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Причиной возвращения запрета иностранным гражданам работать водителями автобусов в Пермском крае стала невостребованность вакансий среди мигрантов. Об этом «Новому компаньону» сообщили в министерстве труда и социального развития региона.

«Ограничения были сняты по предложению администрации города Перми. Вместе с тем, по итогам работы в первом полугодии с учётом невостребованности работодателями данного послабления для закрытия вакансий ограничения вновь будут наложены для работников, привлекаемых на основании патентов», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пермские перевозчики подтвердили, что спрос на вакантные места водителей автобусов среди иностранных граждан не наблюдался. При этом ситуация с нехваткой кадров не изменилась — отрасль по-прежнему испытывает дефицит рабочей силы.

«С момента, когда ввели послабления на ограничения работы иностранных граждан, устраиваться на работу на моём предприятии не пришёл ни один мигрант, поэтому на нас это никак не сказывается. Кадровые проблемы есть, как и в целом по отрасли, не хватает водителей и автослесарей. Предполагалось, что мигранты пойдут на работу, наверное, у кого-то так и произошло», — прокомментировал индивидуальный предприниматель Денис Миронов.

Руководитель ООО «Дизель» Андрей Биневский отметил, что у некоторых перевозчиков вакансии водителей для мигрантов оказались востребованы, но в его компанию обращений с их стороны не было. Он также отметил, что после снятия ограничений к ним не пришёл трудоустраиваться ни один мигрант, и в компании нет ни одного человека, который бы не являлся гражданином РФ или имел вид на жительство.

Перевозчик ИП «Миронов Д.В.» обслуживает городские маршруты № 9, 33, 35, 38, 46, 57 и 75. Перевозчик ООО "Дизель" обслуживает городские маршруты № 5, 7, 12, 16, 18, 21, 25, 39, 41, 44, 46 (в выходные), 48, 49, 54, 58, 73.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что правительство Пермского края подготовило указ, согласно которому гражданам из других государств в регионе вновь вводится запрет на работу водителями автобусов. В краевом минтруда рассказали, что вопрос был рассмотрен на межведомственной комиссии.

Напомним, с 2022 года в Прикамье действуют ограничения для мигрантов на работу водителями такси и автобусов. В январе 2024 года губернатор подписал указ, согласно которому из перечня запрещённых видов деятельности были исключены пункты о регулярных перевозках пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном маршрутах. Минтранс планировал восполнить дефицит водителей автобусов иностранными гражданами.

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