Мигрантам в Прикамье снова запретят работать водителями автобусов В январе это ограничение было снято Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

В Пермском крае планируют вернуть запрет иностранным гражданам работать водителями автобусов. Такие данные следуют из проекта указа губернатора, опубликованного на сайте краевого правительства.

Документом вносятся изменения в приложение к январскому указу о запрете на привлечение иностранных граждан, "осуществляющих трудовую деятельность на территории Пермского края на основании патентов по видам экономической деятельности».

Перечень запрещённых видов деятельности расширится до девяти пунктов. Запрет будет введён также на «регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении» и «регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении». В списке по-прежнему остаются добыча нефти и газа, производство нефтепродуктов, ряд видов розничной торговли, перевозка опасных грузов и деятельность легкового такси.

Напомним, с 2022 года в Пермском крае действуют ограничения для мигрантов на работу водителями такси и автобусов. В январе 2024 года губернатор подписал указ, согласно которому из перечня запрещённых видов деятельности были исключены пункты о регулярных перевозках пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном маршрутах. В марте глава минтранса сообщил, что дефицит водителей автобусов планируется восполнить иностранными гражданами, а перевозчики уже приступили к обучению новых кадров.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.