Алёна Бронникова Власти Прикамья озабочены дефицитом водителей автобусов Нехватку сотрудников планируется восполнить мигрантами Поделиться Твитнуть



Константин Долгановский

Министерство транспорта Пермского края планирует восполнить нехватку водителей автобусов мигрантами. Об этом глава ведомства Сергей Вешняков сообщил на заседании комитета регионального Заксобрания по развитию инфраструктуры 19 марта.

Он обратил внимание, что на данный момент транспортная отрасль испытывает сильный дефицит кадров. Одними из самых востребованных оказались водители, за год количество вакансий на эту должность выросло в 1,7 раза. На данный момент количество вакантных мест по межмуниципальным маршрутам в регионе составляет 128, или 12,8% от штатного состава, в Перми — 124 вакансии, или 15% от штата.

По словам министра, для привлечения водителей были приняты меры поддержки: предоставление жилья для сотрудников из других регионов, бесплатный проезд для водителей и членов их семей, повышение заработной платы. Однако они не дали положительных результатов, «поскольку одной из причин является уход на СВО».

«Перевозчики выразили готовность привлекать иностранных граждан и адаптировать их для работы на территории РФ с переобучением для получения прав на управление пассажирскими транспортными средствами. Перевозчики уже начали работу по обучению иностранных граждан, сегодня его проходят порядка 10 человек», — рассказал Вешняков.

В рамках обсуждения депутат Вероника Куликова сообщила, что активно общалась с представителями отрасли — они называют предложение восполнить дефицит мигрантами «палкой о двух концах», поскольку есть проблемы с трудоустройством, предоставлением жилья и отсутствием гарантий, что человек останется в отрасли и будет работать без нареканий. Куликова предложила рассмотреть вопросы о льготах, субсидирования подготовки кадров и создания технической базы для обучения, так как подобные площадки сейчас в регионе отсутствуют.

Министр ответил, что с перевозчиками уже обсуждались вопросы о льготах, и не все меры поддержки пользуются популярностью, например, льготы на проезд в общественном транспорте для семей водителей автобусов, которые в 95% пользуются личными автомобилями. Обучение новых сотрудников перевозчики готовы производить за свой счёт. А низкий интерес к профессии связан также с высокими требованиями и трудностью получения водительских прав категории D.

Куликова сказала, что обучение перевозчикам обходится дорого, межмуниципальные перевозки ложатся на край, в том числе подготовка специалистов, поэтому необходимо рассмотреть вариант субсидирования. Кроме того, к восполнению дефицита можно привлекать молодых людей, студентов техникумов и колледжей, в том числе не только из Перми, но и из других муниципалитетов. Депутат Павел Черепанов посоветовал решать проблему кадрового вопроса совместно с министерством образования путём целевого набора.

По окончании обсуждения Сергей Вешняков взял все вопросы в проработку.

В январе 2024 года губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ об установлении запрета на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории региона на основании патентов по видам экономической деятельности. Согласно документу, в Прикамье мигрантам запрещается трудиться в организациях по добыче нефти и нефтяного (попутного) газа, на производстве нефтепродуктов, в розничной торговле в неспециализированных магазинах и специализированных по продаже напитков и табачных изделий, а также в легковых такси и на перевозках опасных грузов. Регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении были разрешены.

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