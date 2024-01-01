В Пермском крае мигрантам разрешили работать водителями автобусов Запрет на работу в легковых такси остаётся Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В понедельник, 15 января, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подписал указ об установлении на 2024 год запрета на привлечение иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории Пермского края на основании патентов по видам экономической деятельности.

Согласно документу, в Прикамье мигрантам запрещается трудиться в организациях по добыче нефти и нефтяного (попутного) газа; на производстве нефтепродуктов; в розничной торговле в неспециализированных магазинах; а также специализированных по продаже напитков и табачных изделий. Также мигрантам нельзя работать в легковых такси и заниматься перевозкой опасных грузов.

Отметим, что в указе главы региона от 16 января 2023 года в перечне запрещённых видов деятельности также значились «перевозка пассажиров в городском и пригородном сообщении» и «регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении». Теперь они исключены из списка.

Такие изменения могли быть вызваны кадровым голодом, который в 2023 году испытывала транспортная отрасль региона. Перевозчики жаловались, что не могут набрать необходимого для работы количества водителей.

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