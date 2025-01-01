Владельцев таксопарка Перми осудят за привлечение к работе иностранцев Дело возбуждено за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности Поделиться Твитнуть

Первый отдел по расследованию особо важных дел Следственного комитета РФ по Пермскому краю возбудил уголовное дело по ст. 238 ч. 1 УК РФ (о предоставлении услуг, не соответствующих стандартам безопасности). Об этом сообщили в пресс-службе следкома.

Следствие выяснило, что с 7 сентября по 7 ноября 2023 года работники одной из пермских служб такси, стремясь к увеличению прибыли, подключили иностранных граждан к платформе заказов такси. Впоследствии, с 7 сентября 2023 года по 10 декабря 2024 года, эти лица, не имея законного права на перевозку пассажиров и багажа легковым такси в России и пренебрегая федеральными и региональными законами, запрещающими использование труда иностранных граждан, работающих по патентам, осуществляли деятельность таксистов в Пермском крае.

В настоящее время следователи проводят необходимые действия для выяснения всех обстоятельств случившегося.

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