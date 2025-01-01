Прокуратура взяла на контроль расследование массовой аварии у села Усть-Сыны в Прикамье В ней пострадали семь человек Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В прокуратуре Краснокамска заявили, что берут на контроль выяснение всех деталей, фактов и предпосылок масштабной автокатастрофы, случившейся на автомагистрали М-12 в окрестностях с. Усть-Сыны 9 марта. Об этом сообщили в пресс-службе краевой надзорной инстанции.

По предварительным данным, днём в воскресенье водитель «Мазды», пытаясь совершить обгон, выехала на встречную полосу. Водитель грузового автомобиля, ехавшего навстречу, во избежание столкновения отвернул и врезался в «Тойоту».

В результате ДТП водитель «Тойоты» погибла на месте, несколько человек, включая несовершеннолетних, были доставлены в больницу с различными травмами.

В рамках надзорной проверки будут проанализированы причины и обстоятельства аварии, а также проверена законность процессуального решения, которое будет принято по данному инциденту.

Ранее в ГИБДД региона рассказали, что в аварию попали шесть автомобилей. В минздраве сообщили о семи пострадавших, в том числе одном погибшем.

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