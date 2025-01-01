В ГИБДД рассказали о смертельном ДТП в Краснокамском округе Прикамья Причиной аварии стал выезд на встречку Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В управлении ГИБДД по Пермскому краю предоставили информацию о смертельном ДТП, произошедшем 9 марта у с. Усть-Сыны в Краснокамском округе.

По предварительным данным, в воскресенье в 14:59 на 1047-м километре трассы Кострома—Шарья—Киров—Пермь водитель «Мазды» 1984 г.р. потеряла контроль над транспортным средством. Автомобиль выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «Донг Фенг», который затем задел «Тойоту Рав 4», «Шкоду», «Опель» и «Хонду».

ГУ МВД России по Пермскому краю

В результате аварии водитель «Тойоты Рав 4» 1971 г.р. скончалась на месте от полученных травм до прибытия медиков. Помимо этого, пострадали трое детей и трое взрослых, получив травмы различной степени тяжести.

В настоящее время проводится проверка по факту ДТП, выясняются все детали случившегося.

ГУ МВД России по Пермскому краю

Ранее в минздраве региона «Новому компаньону» рассказали о состоянии пострадавших в этой аварии.

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