В результате массовой аварии на трассе в Пермском крае пострадали 7 человек Одна женщина погибла Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

В результате ДТП на трассе М7 «Волга» между Нытвой и Краснокамском в Пермском крае пострадали 7 человек. Об этом «Новому компаньону» сообщили в минздраве региона.

В ведомстве уточнили, что двоим оказана необходимая медицинская помощь, они отправлены на амбулаторное лечение. Два ребёнка и одна женщина доставлены в травмпункт, после осмотра и получения медицинской помощи они тоже отправлены на амбулаторное лечение. Один мужчина от госпитализации отказался. Одна женщина скончалась до прибытия скорой медицинской помощи.

В ГИБДД информацию о происшествии пока не предоставили.

Напомним, авария произошла днём 9 марта. Очевидцы сообщают, что столкнулись пять машин. Инцидент привёл к серьёзным затруднениям в движении, пробка в районе с. Усть-Сыны достигала 10 км.

На видео с места происшествия видно несколько автомобилей, получивших значительные повреждения и оказавшихся на обочинах по обеим сторонам дороги.

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