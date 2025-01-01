Появилось видео массовой аварии на федеральной трассе в Пермском крае На дороге Краснокамск-Нытва образовалась пробка в 10 км Поделиться Твитнуть

фото: ВЕТТА

Во второй половине дня воскресенья, 9 марта, на трассе М7 «Волга» между Нытвой и Краснокамском в Пермском крае случилась крупная авария, в которой столкнулись пять машин. Инцидент привёл к серьезным затруднениям в движении.

Видео с места происшествия было опубликовано в телеграм-канале «ВЕТТА — Эх, дороги!». На записи видно несколько автомобилей, получивших значительные повреждения и оказавшихся на обочинах по обеим сторонам дороги.

На данный момент информация о пострадавших отсутствует, однако на месте аварии работают бригады скорой помощи.

Согласно последним данным, пробка на участке трассы Краснокамск-Нытва, возникшая из-за ДТП, достигла 10 километров. Сервис 2ГИС показывает, что начало затора находится в районе села Усть-Сыны.

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