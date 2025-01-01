В Перми экс-ректора ПГГПУ Андрея Колесникова осудили условно Также он должен выплатить штраф 800 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Андрей Колесников

Константин Долгановский

Апелляционная инстанция Пермского краевого суда изменила приговор суда нижестоящей инстанции бывшему ректору Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета и экс-депутату заксобрания региона Андрею Колесникову. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.

Колесников был фигурантом уголовного дела вместе завкафедрой методики преподавания иностранных языков ПГГПУ Константином Безукладниковым и предпринимательницей, совладелицей нескольких пермских компаний Анжеликой Отрадновой.

В итоге Колесникова признали виновным в присвоении почти 26 млн руб. и неправомерном обороте средств платежей. Краевой суд приговорил Колесникова к пяти годам условного срока и штрафу в 800 тыс. руб.

Безукладникова осудили на четыре года и шесть месяцев условно со штрафом в размере 700 тыс. руб., а Отрадновой назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года. Также она должна выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Безукладникова и Отраднову обязали не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного госоргана. Один раз в месяц оба должны там отмечаться.

Колесников обвинялся в присвоении и растрате средств вуза в крупном размере и мошенничестве. По версии следствия, вместе с Константином Безукладниковым и Анжеликой Отрадновой он похитил деньги, выделенные вузу на оказание образовательных услуг по международным образовательным программам. Общая сумма хищений составила более 25 млн руб. Позже дело в отношении экс-ректора переквалифицировали на «халатность».

Отметим, в прошлом году в Свердловском районном суде Перми рассматривалось и второе дело в отношении Андрея Колесникова: ему вменяют в вину то, что он несколько раз летал за границу, но по документам формально находился на работе и незаконно получил свыше 431 тыс. руб. Кроме того, экс-ректор якобы причинил ущерб вузу, заключив два договора ДМС (добровольного медстрахования) сотрудников вуза, а затем часть денег потратил на авиабилеты. Колесников все обвинения отрицает.

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