В Перми экс-ректора ПГГПУ Андрея Колесникова осудили условно
Также он должен выплатить штраф 800 тысяч рублей
Апелляционная инстанция Пермского краевого суда изменила приговор суда нижестоящей инстанции бывшему ректору Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета и экс-депутату заксобрания региона Андрею Колесникову. Об этом «Новому компаньону» сообщили в пресс-службе суда.
Колесников был фигурантом уголовного дела вместе завкафедрой методики преподавания иностранных языков ПГГПУ Константином Безукладниковым и предпринимательницей, совладелицей нескольких пермских компаний Анжеликой Отрадновой.
В итоге Колесникова признали виновным в присвоении почти 26 млн руб. и неправомерном обороте средств платежей. Краевой суд приговорил Колесникова к пяти годам условного срока и штрафу в 800 тыс. руб.
Безукладникова осудили на четыре года и шесть месяцев условно со штрафом в размере 700 тыс. руб., а Отрадновой назначили наказание в виде лишения свободы на четыре года. Также она должна выплатить штраф в размере 500 тыс. руб. Безукладникова и Отраднову обязали не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного госоргана. Один раз в месяц оба должны там отмечаться.
Колесников обвинялся в присвоении и растрате средств вуза в крупном размере и мошенничестве. По версии следствия, вместе с Константином Безукладниковым и Анжеликой Отрадновой он похитил деньги, выделенные вузу на оказание образовательных услуг по международным образовательным программам. Общая сумма хищений составила более 25 млн руб. Позже дело в отношении экс-ректора переквалифицировали на «халатность».
Отметим, в прошлом году в Свердловском районном суде Перми рассматривалось и второе дело в отношении Андрея Колесникова: ему вменяют в вину то, что он несколько раз летал за границу, но по документам формально находился на работе и незаконно получил свыше 431 тыс. руб. Кроме того, экс-ректор якобы причинил ущерб вузу, заключив два договора ДМС (добровольного медстрахования) сотрудников вуза, а затем часть денег потратил на авиабилеты. Колесников все обвинения отрицает.
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