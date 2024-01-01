В Перми экс-ректора ПГГПУ Андрея Колесникова освободили от наказания Истёк срок давности Поделиться Твитнуть

Андрей Колесников

Константин Долгановский

Бывшего ректора ПГГПУ и депутата заксобрания региона Андрея Колесникова приговорили к 250 часов обязательных работ и освободили от наказания в связи с истечением срока давности преступления. Информацию об этом сообщили «Новому компаньону» в пресс-службе Свердловского районного суда Перми.

Его подельников по этому делу, завкафедрой методики преподавания иностранных языков ПГГПУ Константина Безукладникова и совладелицу нескольких пермских компаний Анжеликую Отраднову, также осудили. Первого приговорили к 6 годам лишения свободы условно и штрафу в 800 тыс. руб., а вторую — к 4 годам условного срока и штрафу в 500 тыс. руб. Кроме того, их обязали выплатить окооло 22 млн руб. вузу.

Колесников обвинялся в присвоении и растрате средств вуза в крупном размере и мошенничестве. По версии следствия, Колесников вместе Константином Безукладниковым и Анжеликой Отрадновой Колесников похитил деньги, выделенные вузу на оказание образовательных услуг по международным образовательным программам. Общая сумма хищений составила более 25 млн руб. Позже дело в отношении экс-ректра переквалифицировали на «халатность».

В Свердловском суде рассматривается и второе дело в отношении Андрея Колесникова: ему вменяют в вину то, что он несколько раз летал за границу, но по документам формально находился на работе и незаконно получил свыше 431 тыс. руб. Кроме того, экс-ректор якобы причинил ущерб вузу, заключив два договора ДМС (добровольного медстрахования) сотрудников вуза, а затем часть денег потратил на авиабилеты. Колесников с обвинениями не согласен.

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