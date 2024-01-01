Экс-ректора пермского педуниверситета обвинили в хищении средств вуза Второе уголовное дело Андрея Колесникова начали рассматривать в суде Поделиться Твитнуть

Андрей Колесников

Константин Долгановский

В Свердловском районном суде Перми началось рассмотрение второго уголовного дела в отношении бывшего ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Андрея Колесникова. Он обвиняется в присвоении и растрате средств вуза в крупном размере, а также в двух эпизодах мошенничества в крупном размере. Об этом пишет «Коммерсантъ-Прикамье».

По версии следствия, Колесников несколько раз летал за границу, но по документам формально находился на работе и незаконно получил свыше 431 тыс. руб. Кроме того, экс-ректор якобы причинил ущерб вузу, заключив два договора ДМС (добровольного медстрахования) сотрудников вуза, а затем часть денег потратил на авиабилеты.

Колесников с обвинениями не согласен. Подсудимый заявил, что все поездки оплачивал из своего кармана, а будучи за границей продолжал решать рабочие вопросы удалённо.

Адвокат экс-ректора заявила ходатайство о возвращении дела в прокурору в связи с многочисленными нарушениями, которые были допущены следствием. Гособвинитель выступила против, отметив, что все спорные вопросы могут быть разрешены в ходе судебного следствия. В итоге суд в удовлетворении ходатайства защиты отказал.

Напомним, первое уголовное дело было возбуждено в отношении бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова за то, что он, по версии следствия, вместе с завкафедрой методики преподавания иностранных языков ПГГПУ Константином Безукладниковым и совладелицей нескольких пермских компаний Анжеликой Отрадновой похитил деньги, выделенные вузу на оказание образовательных услуг по международным образовательным программам. Общая сумма хищений составила более 25 млн руб.

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