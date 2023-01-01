Максим Артамонов
Суд начал повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова
Ему инкриминируют хищение более 25 млн рублей
В Перми вновь началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ректора Пермского гуманитарно-педагогического института (ПГГПУ) Андрея Колесникова, а также завкафедрой методики преподавания иностранных языков ПГГПУ Константина Безукладникова и предпринимателя, совладелицы нескольких пермских компаний Анжелики Отрадновой. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».
Их обвиняют в хищении денег, выделенных вузу на оказание образовательных услуг, связанных с обучением по международным образовательным программам. Самому Колесникову также вменяется в вину неправомерный оборот средств платежей. Общая сумма хищений, по версии следствия, составила более 25 млн руб.
Напомним, в апреле этого года Свердловский районный суд Перми вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Андрея Колесникова.
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