Максим Артамонов Суд начал повторное рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ректора ПГГПУ Андрея Колесникова Ему инкриминируют хищение более 25 млн рублей Поделиться Твитнуть

Андрей Колесников

Константин Долгановский

В Перми вновь началось рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего ректора Пермского гуманитарно-педагогического института (ПГГПУ) Андрея Колесникова, а также завкафедрой методики преподавания иностранных языков ПГГПУ Константина Безукладникова и предпринимателя, совладелицы нескольких пермских компаний Анжелики Отрадновой. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Их обвиняют в хищении денег, выделенных вузу на оказание образовательных услуг, связанных с обучением по международным образовательным программам. Самому Колесникову также вменяется в вину неправомерный оборот средств платежей. Общая сумма хищений, по версии следствия, составила более 25 млн руб.

Напомним, в апреле этого года Свердловский районный суд Перми вернул в прокуратуру уголовное дело в отношении Андрея Колесникова.

Сообщалось, что дело вернули «для устранения препятствий его рассмотрения судом». В ходе рассмотрения были выявлены нарушения, допущенные при составлении обвинительного заключения.

https://www.newsko.ru/news/nk-7651142.html

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