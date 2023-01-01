Елена Синица Суд вернул уголовное дело экс-ректора педуниверситета в прокуратуру Его обвиняют в хищении 25 млн рублей Поделиться Твитнуть

Андрей Колесников

Константин Долгановский

Свердловский суд Перми принял решение вернуть в прокуратуру уголовное дело в отношении бывшего ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Андрея Колесникова.

Поясняется, что дело вернули для устранения препятствий его рассмотрения судом. Были выявлены нарушения, допущенные при составлении обвинительного заключения, передаёт Properm.ru.

Напомним, Колесников обвиняется в присвоении денег в группе и в двух эпизодах неправомерного оборота денежных средств. Также заведены дела в отношении завкафедрой методики преподавания иностранных языков Константина Безукладникова (присвоение и мошенничество в особо крупном размере) и совладелицы нескольких пермских компаний Анжелики Отрадновой.













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