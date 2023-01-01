Бывшего ректора Пермского педуниверситета Андрея Колесникова обвиняют в хищении 25 млн рублей На скамье подсудимых также оказался заведующий кафедрой вуза Константин Безукладников Поделиться Твитнуть

Андрей Колесников

Константин Долгановский

В Свердловском районном суде Перми слушается уголовное дело в отношении бывшего ректора Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета (ПГГПУ) Андрея Колесникова, завкафедрой методики преподавания иностранных языков Константина Безукладникова и совладелицы нескольких пермских компаний Анжелики Отрадновой. Колесников обвиняется в присвоении денег в группе и в двух эпизодах неправомерного оборота денежных средств, Безукладников — в присвоении и мошенничестве в особо крупном размере, Отраднова — в пособничестве в совершении преступлений. Об этом сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

По информации издания, Колесников и Безукладников не признают своей вины.

Показания в отношении нынешних фигурантов дал другой сотрудник вуза, зав­кафедрой педагогики и психологии Борис Крузе. Он был задержан летом 2021 года в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве. С правоохранителями Крузе заключил досудебное соглашение и рассказал о известных ему эпизодах незаконной деятельности, в частности, о работе так так называемого «провайдер-центра». Центр оказывал образовательные услуги по программам Организации международного бакалавриата (Швейцария). Константин Безукладников возглавлял центр, а Крузе работал там преподавателем.

На допросах Крузе предоставил информацию, из которой следствие сделало вывод, что Андрей Колесников якобы создал преступную группу, чтобы «освоить» деньги, поступающие в ПГГПУ в качестве оплаты услуг провайдер-центра. Чтобы выводить средства, к деятельности группы была привлечена Анжелика Отраднова, которая владела в Перми несколькими юрлицами. С одной из её фирм заключались фиктивные договоры с ПГГПУ об оказании услуг для нужд центра. Полученные средства Отраднова передавала Крузе, оставляя себе комиссионные в размере 5-10%.

Всего по этой схеме якобы было присвоено более 25,9 млн руб.

По версии следствия, Константин Безукладников и Борис Крузе продолжили выводить деньги и после ухода Андрея Колесникова с должности в 2019 году, обманывая и злоупотребляя доверием уже нового ректора Константина Егорова.

В сентябре прошлого года Крузе был приговорен к четырём годам лишения свободы условно. В пользу ПГГПУ с него взыскано более 22,8 млн руб.

Судя по данным сайта университета, Безукладников и Крузе продолжают занимать в педуниверситете должности заведующих кафедрами.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.