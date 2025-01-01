В Перми арестовали отчима, избивавшего 9-летнего мальчика Обвиняемый пробудет под арестом два месяца Поделиться Твитнуть

Мужчина, обвиняемый в истязании 9-летнего пасынка, попал на камеру наблюдения у подъезда. Он вышел, чтобы поймать убежавшего ребёнка

Аргументы и Факты

Свердловский районный суд Перми 5 марта избрал меру пресечения 31-летнему Евгению Овсюкову, которого обвиняют в истязаниях своего девятилетнего пасынка. По ходатайству следствия его заключили под стражу до 2 мая. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Прокуратура Свердловского района Перми поддержала ходатайство следователя. В отношении задержанного ранее было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетнего).

Напомним, инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс, произошёл 1 марта на ул. Солдатова: 9-летний мальчик, спасаясь от нетрезвого отчима, выбежал в домашней одежде на улицу и просил о помощи, а тот преследовал плачущего ребёнка. Вмешался сосед, он укрыл несовершеннолетнего в своём подъезде.

Отчима забирали в полицию после происшествия, но отпустили после допроса. Позднее стало известно, что в СУ СКР по региону завели уголовное дело, и мужчину задержали.

Расследование взял на контроль глава СК Александр Бастрыкин.

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