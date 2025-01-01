Мужчина, который в Перми преследовал девятилетнего пасынка, ушёл из дома Поделиться Твитнуть

Аргументы и Факты

Сайту perm.aif.ru стало известно, что отчим, от которого ребёнок пытался убежать во дворе в Перми, собрал вещи и ушёл из дома.

Напомним, инцидент произошёл 1 марта на ул. Солдатова: 9-летний мальчик, спасаясь от нетрезвого отчима, выбежал на улицу и просил о помощи, а тот преследовал плачущего ребёнка. Вмешался сосед, он укрыл несовершеннолетнего от пьяного мужчины в своём подъезде.

Согласно данным издания, после обнародования информации в СМИ и соцсетях 2 марта отчим мальчика ушёл из дома. Соседи подтвердили этот факт.

Известно, что отчима забирали в полицию после происшествия, но отпустили после допроса, что вызвало возмущение жильцов, беспокоившихся за безопасность школьника. Они сообщили, что после возвращения мужчина кричал, а мальчика больше не видели. Следственное управление Следственного комитета по Пермскому краю проводит проверку информации.

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